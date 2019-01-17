Жители Абхазии украли у сочинца зимнюю резину, чтобы доехать до Краснодара

Сочинские полицейские задержали двух жителей Абхазии, которые украли колоса с автомобиля местного жителя

Мужчина заявил о краже двух колес в дежурную часть. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленники погрузили похищенные колеса в автомобиль и скрылись.

Похитителей задержали на стационарном посту «Магри».

«На посту был остановлен автомобиль марки Honda под управлением 23-летнего жителя сопредельной республики. В ходе осмотра выснилось, что похищенное имущество эксплуатируется на этом автомобиле. Приезжие пояснили, что похитили диски и зимнюю резину, чтобы доехать на них в Краснодар», — сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Оба заключены под стражу.