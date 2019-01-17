В 11 отделениях «Почты России» на Дону стали продавать пиво

На территории Ростовской области в некоторых отделениях «Почты России» стартовала продажа пива

В организации отметили, что продажа слабоалкогольных напитков в сельских отделениях почты предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной алкогольной продукции. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в среднем 1 тыс. 250 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов.

Пиво начали продавать в 11 из более 1 тыс. почтовых отделений, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

В пресс-службе также уточнили, что вся реализация алкогольной продукции ведется через единую государственную автоматизированную информационную систему, предназначенную для государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Сейчас слабоалкогольная продукция реализуется в 3,2 тыс. почтовых отделений по всей России. В Краснодарском крае пиво продают в одном из 1 тыс. 257 отделений, которое находится в Славянске-на-Кубани.