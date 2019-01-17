Слесарь застрелил начальника филиала «Ставрополькрайводоканала» из-за разногласий по работе

В Кочубеевском районе задержали 36-летнего жителя села Заветного, который убил начальника Кочубеевского филиала «Ставрополькрайводоканала»

По данным следствия, 15 января между слесарем и начальником Заветненского участка водоканала возникли разногласия. После рабочего дня слесарь взял гладкоствольное охотничье ружье, приехал к дому начальника участка и вызвал его на улицу. Там он выстрелил в начальника два раза. От ранений мужчина скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемого задержали и допросили. Следователь проверил его показания на месте, а также осмотрел место происшествия, изъял вещественные доказательства. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.