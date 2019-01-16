В Адыгее задержали мужчину, который зарезал знакомого

Адыгея

Распечатать

Следователи Адыгеи раскрыли убийство 56-летнего местного жителя, которое произошло 15 января в ауле Тахтамукай

По подозрению в совершении преступления задержан знакомый убитого, сообщили порталу Юга.ру в следственном отделе по Тахтамукайскому району СУ СК РФ по Адыгее.

Установлено, что преступление произошло во время ссоры между двумя мужчинами, которые вместе выпивали в доме одного из них. Там было обнаружено тело хозяина с ножевыми ранами в области шеи.

«В течение суток были проведены необходимые следственные мероприятия, в результате которых удалось оперативно задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался 55-летний местный житель», — рассказали в следственном отделе по Тахтамукайскому району СУ СКР по Адыгее.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ведется следствие.

Как сообщали Юга.ру, 15 января житель станицы Курджипской Майкопского района Адыгеи застрелил из охотничьего ружья своего знакомого.

Следственный комитет Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре грабитель проник в номер к жертве по пожарной лестнице
Кубанские чаеводы договорились о стандартах чая «Краснодарский»
В Краснодаре руководство стройфирмы будут судить за хищение у дольщиков почти полмиллиарда рублей
Крупные мировые компании создали альянс для борьбы с загрязнением пластиком
Жительницу Адыгеи задержали за жестокое избиение своего грудного ребенка
Донские власти пообещали восстановить дом, пострадавший от взрыва газа в Шахтах, за счет бюджета

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале