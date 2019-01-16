Житель Адыгеи из охотничьего ружья застрелил знакомого

Адыгея

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В станице Курджипской Майкопского района Адыгеи 15 января нашли убитым 45-летнего местного жителя

По подозрению в убийстве задержан его знакомый погибшего — 43-летний мужчина.

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Во время ссоры хозяин дома взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в гостя. От полученных травм потерпевший скончался.

После этого злоумышленник на иномарке скрылся с места преступления, взяв в собой оружие.

«Был введен план "Перехват". В считанные часы удалось обнаружить подозреваемого и задержать в Майкопе», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Майкоп Оружие Убийство
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