Девятилетняя девочка задохнулась при пожаре в садовом домике в Ставрополе

В Ставрополе 15 января в садовом домике произошел пожар, в котором погиб ребенок

Трагедия случилась в дачном товариществе «Ветерок». В доме, где жила семья из пяти человек, загорелся элемент системы отопления.

Муж с женой вместе с двумя детьми спаслись, но их девятилетняя дочь задохнулась от угарного газа и скончалась на месте.

По факту пожара следователи начали проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.