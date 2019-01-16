Девятилетняя девочка задохнулась при пожаре в садовом домике в Ставрополе
Ставропольский край Оксана Васильченко
В Ставрополе 15 января в садовом домике произошел пожар, в котором погиб ребенок
Трагедия случилась в дачном товариществе «Ветерок». В доме, где жила семья из пяти человек, загорелся элемент системы отопления.
Муж с женой вместе с двумя детьми спаслись, но их девятилетняя дочь задохнулась от угарного газа и скончалась на месте.
По факту пожара следователи начали проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
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