В Ростове чиновника и бизнесмена заподозрили во взятках за кремацию тел

В Ростове начальника одного из муниципальных предприятий и предпринимателя подозревают во взяточничестве

По данным следствия, с ноября 2017 года по октябрь 2018 года начальник муниципального предприятия по оказанию специализированных коммунальных услуг ежемесячно получал от предпринимателя по 70 тыс. рублей за беспрепятственный и своевременный прием тел умерших, оформление документов и проведение кремации.

На начальника муниципального предприятия возбудили уголовное дело по п «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).

Расследование дела продолжается. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, сообщила 16 января в пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.