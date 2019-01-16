В Сочи ночью сгорели торговые ларьки

В Лазаревском районе Сочи ночью 16 января произошел пожар в торговых павильонах

Информация о возгорании на улице Декабристов поступила в 00:21.

В 1:07 пожарные потушили огонь на площади 100 кв. метров.

В ликвидации пожара были задействованы семь человек и две единицы спецтехники.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.