В Дагестане остались без электричества жители более 120 населенных пунктов

В нескольких районах Дагестана из-за усиления ветра 16 января произошло отключение электроэнергии

В связи с резким усилением ветра до 20-25 м/с в горных районах с 9:00 происходят массовые отключения электричества. Днем частично обесточенными оказались более 120 населенных пунктов в Акушинском, Ботлихском, Буйнакском, Гергебильском, Левашинском, Цумандинском и Шамильском районах.

Электрики приступили к восстановительным работам, задействовано 20 бригад из 36 специалистов районных электросетей, в зоне которых произошли нарушения, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на департамент по связям с общественостью ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Также в Дагестане устраняют дефекты на воздушной линии электропередач Шамильское — Анцух.

16 и 17 января с 9:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами будут обесточены шесть подстанций и 262 трансформаторные подстанции, которые частично снабжают Шамильский, Тляратинский и Цунтинский районы Дагестана.

Планируется возобновить энергоснабжение в период с 20:00 16 января до 9:00 17 января.