Житель Ейского района угнал маршрутку, чтобы доехать до дома, и попал в ДТП

В Ейском районе возбудили уголовное дело против 32-летнего местного жителя, который угнал маршрутное такси

Мужчина стоял на остановке маршрутных такси и увидел пустой незапертый автобус с ключом в замке зажигания. Он сел за руль маршрутки и тронулся с места, однако не справился с управлением и устроил ДТП.

Выяснилось, что водитель маршрутного такси отлучился, чтобы пройти предрейсовый осмотр и поставить отметку в путевом листе. Позже он вместе с коллегами остановил угонщика, которого затем передали сотрудникам Росгвардии.

По словам подозреваемого, он угнал маршрутку, чтобы доехать до дома. По данным полиции, мужчина был пьян, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), предусматривающей штраф или до 15 суток административного ареста. Материал направили в суд.

По факту угона возбудили дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.