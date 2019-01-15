Главу водоконала Ставрополя будут судить за взяточничество

Уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» Ставрополя Валерия Евлахова о получении взятки передано в суд

Как сообщали Юга.ру, Евлахов, по данным следствия, требовал взятку от руководителя одной из коммерческих организаций за выдачу справки о выполнении техусловий для ввода в эксплуатацию водовода. В качестве взятки он получил права на имущество — водовод и камеру врезки на общую сумму более 4 млн рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки). В октябре 2017 года Евлахова арестовали.

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.