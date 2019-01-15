В Адыгее груженный щебнем автомобиль врезался в жилой дом

В поселке Каменномостском в Адыгее произошло ДТП, в результате которого грузовик врезался в частный жилой дом

Инцидент произошел днем 15 января на участке дороги, ведущей от карьеров в районе Свято-Михайловского монастыря. Установлено, что виновником аварии стал водитель.

«При перевозке щебня водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего самосвал снес забор и врезался в частное домовладение. После этого машина перевернулась», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

В результате никто не пострадал, однако строение частично повреждено.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.