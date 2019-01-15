В Ингушетии активисты объявили инквизицию и ловят гадалок и магов через соцсети

Группа активистов из Ингушетии начала борьбу с гадалками, колдунами и ведьмами в республике

Слово «сихр» в исламе обозначает колдовство и магию и является большим грехом. В сообществах «анти-сирх», созданных ингушскими активистами в соцсетях и мессенджерах, собирают информацию о том, кто занимается такими практиками в республике. Активисты выезжают по указанным адресам и проводят с ними воспитательную беседу. Как утверждают местные СМИ, с колдунов берут обещание бросить свое ремесло, в противном случае — угрожают выгнать из республики.

«Мы будем выявлять всех кто занимается колдовством, но и тех кто ходят к ним, потому что независимо кто ходит и кто занимается колдовством, это все же является очень тяжким грехом. (...) Мы очень надеемся что нам удастся поймать если не всех, то большинство таких людей. С помощью Аллаха мы начнем это дело и будем выявлять каждого кого найдем и первым делом наказывать», — призывают в одной из групп (орфография и пунктуация автора сохранены).

В этих же группах активисты отчитываются о проделанной работе.