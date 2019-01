В Ингушетии активисты объявили инквизицию и ловят гадалок и магов через соцсети

View this post on Instagram

В наши дни порча и колдовство являются серьёзной проблемой, которая беспокоит как мусульман, так и не мусульман. Придумывая такие красивые имена, как прорицатель, предсказатель, целитель, знахарь, аза, гадалка, ясновидящий, экстрасенс и т. п., колдуны и шарлатаны сеют смуту среди невежественных людей и выманивают у них деньги. Причиной же того, что порчи и колдовство влияют на людей является их неверие и грехи, в которых они погрязли. . . . Каждый мусульманин должен удерживать себя и своих близких от посещения колдунов, прорицателей и им подобных шарлатанов, которые своими действиями выступают против Аллаха и вводят в заблуждение многих невежественных мусульман. Сокровенное и тайное знает только Аллах! Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «Скажи: "Из тех, кто обитает на небесах и на земле, лишь Аллах ведает сокровенное"». (Муравьи, 65). Всевышний также сказал: «У Него ключи сокровенного! Знает их только Он». (Скот, 59). . Также Аллах говорит: «…ведающий сокровенное, Он не открывает сокровенное никому, кроме того, кто угоден Ему из посланников…» (Джины, 26-27) Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не знает о сокровенном никто, кроме Аллаха». ат-Табарани, хадиc хороший. Колдуны и предсказатели говорят, что Всевышний открыл им знание сокровенного. Но ведь они лгут, ибо Всевышний даровал знание сокровенного только Своим посланникам, к тому же ещё и избранным. . . . Как же люди не являющиеся пророками, могут знать сокровенное, если всем известно, что последним посланником был пророк Мухаммад ﷺ, о чём сказал Аллах в Коране: «Мухаммад – не отец кого-либо из ваших мужей, а посланник Аллаха и последний пророк…» (Сонмы, 40). . . . Тот, кто заявляет о своей приближённости к Аллаху и ссылается на знание им сокровенного, говорит, что знает о том, что у человека на уме или где находится потерянная вещь, является приближенным шайтана, а не приближённым Всевышнего Аллаха.