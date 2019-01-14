Депутат Ставропольской краевой думы стал фигурантом дела о картельном сговоре

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата Ставропольской краевой думы и его знакомой, подозреваемых в участии в картельном сговоре для получения госконтрактов на строительство спортивных объектов

По данным следствия, в 2017 году депутат Алексей Назаренко, который является гендиректором ООО «Кавказстройинвест», и его знакомая — гендиректор конкурирующей компании ООО «Инженер» решили заполучить госконтракты на строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов — двух в Ставрополе и одного в Новоалександровске.

«Для реализации задуманного до начала торгов они объединили хозяйствующие субъекты–конкуренты "Инженер" и ООО "Кавказстройинвест". После этого подавали заявки на участие в закупках, не указывая ценовые предложения, в связи с чем аукционы признавались несостоявшимися, и контракты заключались с первым участником, подавшим заявку, то есть с ООО "Инженер"», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, общая сумма дохода, полученного в результате сговора, составила более 399 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).