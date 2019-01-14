Из-за непогоды на горнолыжных курортах Сочи закрыли большинство трасс
На курортах Красной Поляны 14 января из-за штормового предупреждения ввели ограничения для райдеров
Так, на курорте «Газпром» закрыли склон «Альпика».
«В связи с интенсивными продолжающимися осадками и высокой лавинной опасностью не работают трассы "Альпика" на Аибгинском хребте», — сообщили в горно-туристическом центре «Газпром».
На курорте «Горки Город» открыты две трассы. Цирки в районе вершин Аибга и Черная пирамида не работают.
По информации специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, в Сочи действует штормовое предупреждение. В горах выше 1500 метров над уровнем моря лавиноопасно. В предгорной и горной зонах города-курорта ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
Как сообщали Юга.ру, в первой половине недели на Кубани прогнозируют дожди и сильный ветер.
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