Жители станицы под Краснодаром перекрыли трассу, протестуя против повышения цен на проезд
Жители станицы Старокорсунской 16 декабря провели акцию протеста против повышения цен на проезд в автобусах
В декабре на маршруте автобуса станица Старокорсунская — Краснодарская ТЭЦ цена проезда выросла с 35 до 58 рублей. По этому поводу в станице 15 декабря прошла встреча местных жителей с заместителем главы департамента транспорта Краснодара Владимиром Афиногеновым.
На встрече жителям рассказали, что маршрут обслуживает частная компания. По требованию ФЗ № 220 после окончания срока действия предыдущего договора маршрут перевели на нерегулируемый тариф. Афиногенов добавил, что при этом сохраняются действующие федеральные, региональные и местные льготы.
Чиновник подчеркнул, что тарифы на проезд устанавливает не администрация города — их рассчитывает перевозчик исходя из фактической стоимости проезда. С декабря на этом маршруте перевозчик повысил цену до 1,82 рубля за пассажирокилометр, а старый тариф в 1,57 рубля действовал с мая 2015 года — за это время подорожали топливо и стоимость материалов.
«Важно еще отметить, что так как старый тариф был регулируемым, его стоимость для жителей ограничивалась 35 рублями — остальная разница между реальной стоимостью в 50 рублей и платой за проезд компенсировалась из бюджета, то есть город доплачивал за жителей эту разницу. Сейчас федеральный закон и сам нерегулируемый тариф не позволяют субсидировать поездки для всех. Поэтому произошел такой рост стоимости проезда для жителей до 58 рублей», — цитирует Афиногенова газета «Краснодарские известия».
По данным «Свободных медиа», на встрече было около 200 человек. По ее итогам власти пообещали, что передадут требования станичников начальству и начнут вести переговоры насчет возврата прежних цен. На следующий день протестующие перекрыли трассу.
Как сообщали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов 12 декабря анонсировал повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте в 2019 году.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.