Жители станицы под Краснодаром перекрыли трассу, протестуя против повышения цен на проезд

Жители станицы Старокорсунской 16 декабря провели акцию протеста против повышения цен на проезд в автобусах

В декабре на маршруте автобуса станица Старокорсунская — Краснодарская ТЭЦ цена проезда выросла с 35 до 58 рублей. По этому поводу в станице 15 декабря прошла встреча местных жителей с заместителем главы департамента транспорта Краснодара Владимиром Афиногеновым.

На встрече жителям рассказали, что маршрут обслуживает частная компания. По требованию ФЗ № 220 после окончания срока действия предыдущего договора маршрут перевели на нерегулируемый тариф. Афиногенов добавил, что при этом сохраняются действующие федеральные, региональные и местные льготы.

Чиновник подчеркнул, что тарифы на проезд устанавливает не администрация города — их рассчитывает перевозчик исходя из фактической стоимости проезда. С декабря на этом маршруте перевозчик повысил цену до 1,82 рубля за пассажирокилометр, а старый тариф в 1,57 рубля действовал с мая 2015 года — за это время подорожали топливо и стоимость материалов.