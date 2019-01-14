Два пенсионера погибли и еще четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Павловском районе

Краснодарский край

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В Павловском районе 12 января произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека и еще четверо пострадали

ДТП случилось около 20:00 на 14-м км трассы М29 «Кавказ». По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Renault Scenic пытался обогнать машину, идущую перед ним, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, который ехал навстречу.

В результате ДТП погибли два 70-летних пассажира Renault, водитель и еще один пассажир этой машины получили травмы. Также пострадали водитель и пассажир Volkswagen. Всех пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП Павловский район смерть
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