На Дону ищут юношу, пропавшего перед Новым годом

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области ищут 18-летнего студента Леонида Бобнева, пропавшего в конце декабря в Зимовниковском районе

Молодой человек ушел из дома 29 декабря и не вернулся. В тот же вечер он в последний раз посещал свою страницу в соцсети «ВКонтакте».

Рост Бобнева 175-180 см, волосы светло-русые, короткие, телосложение полное, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Леонида, просят сообщить по телефонам: 8(86376)3-22-02, 02 или 020.

Пропавшие без вести
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Дону ищут юношу, пропавшего перед Новым годом
Пятеро рабочих пострадали при пожаре на нефтезаводе на Ставрополье
Мужчина попал в реанимацию после драки с продавцом на рынке Новороссийска
Суд вернул иск Золотова к Навальному из-за нарушений
Пожар в центре Краснодара потушен
В центре Краснодара загорелся торговый павильон

Лента новостей

Статьи

«Магнит», секс-шоп и Путин

Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Спектакль «Опасные связи», концерт «Белок на Акации»

И другие события Краснодара с 11 по 13 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале