На Дону ищут юношу, пропавшего перед Новым годом

В Ростовской области ищут 18-летнего студента Леонида Бобнева, пропавшего в конце декабря в Зимовниковском районе

Молодой человек ушел из дома 29 декабря и не вернулся. В тот же вечер он в последний раз посещал свою страницу в соцсети «ВКонтакте».

Рост Бобнева 175-180 см, волосы светло-русые, короткие, телосложение полное, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Леонида, просят сообщить по телефонам: 8(86376)3-22-02, 02 или 020.