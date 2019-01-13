На Дону ищут юношу, пропавшего перед Новым годом
Ростовская область Елена Лободина
В Ростовской области ищут 18-летнего студента Леонида Бобнева, пропавшего в конце декабря в Зимовниковском районе
Молодой человек ушел из дома 29 декабря и не вернулся. В тот же вечер он в последний раз посещал свою страницу в соцсети «ВКонтакте».
Рост Бобнева 175-180 см, волосы светло-русые, короткие, телосложение полное, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении Леонида, просят сообщить по телефонам: 8(86376)3-22-02, 02 или 020.
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