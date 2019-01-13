Пятеро рабочих пострадали при пожаре на нефтезаводе на Ставрополье
В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Новопавловске пострадали пять человек
Возгорание на территории ООО «Шигл» произошло около 9:40 13 января.
«По прибытию установлено, что пожар произошел в резервуаре с последующим горением на площади 40 кв. метров. К 10 часам пожар был ликвидирован. Пострадали пять человек, погибших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Пострадавших доставили в Новопавловскую ЦРБ.
Следователи проводят проверку по факту произошедшего.
«По предварительным данным, возгорание нефтепродуктов произошло в ходе слива остаточного топлива из цистерны», — говорится в сообщении краевого управления СКР.
Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель
И другие события Краснодара с 11 по 13 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.