Пятеро рабочих пострадали при пожаре на нефтезаводе на Ставрополье

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Новопавловске пострадали пять человек

Возгорание на территории ООО «Шигл» произошло около 9:40 13 января.

«По прибытию установлено, что пожар произошел в резервуаре с последующим горением на площади 40 кв. метров. К 10 часам пожар был ликвидирован. Пострадали пять человек, погибших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Пострадавших доставили в Новопавловскую ЦРБ.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

«По предварительным данным, возгорание нефтепродуктов произошло в ходе слива остаточного топлива из цистерны», — говорится в сообщении краевого управления СКР.