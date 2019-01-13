В центре Краснодара загорелся торговый павильон

В торговом павильоне в районе пересечения улиц Красной и Горького в Краснодаре произошел крупный пожар

Информация о возгорании на ул. Красной поступила пожарным в 12:39 13 января.

«В 12:45 по прибытии к месту пожара установлено, что происходит горение на площади 100 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожарные ликвидируют возгорание.

В соцсетях появились сообщения, что пожар произошел в павильоне «Шаурма City». Корреспондент Юга.ру передает, что возгорание произошло в одном из павильонов внутри комплекса «Торговый дворик». По информации ТАСС, загорелся чердак одноэтажного здания магазина тканей.