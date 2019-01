В центре Краснодара загорелся торговый павильон

View this post on Instagram

Прямо сейчас на Красной и Горького горит «Шаурма City». . Посетителей вывели на улицу. Работают пожарные. . Площадь пожара - 100 кв.м. Пострадавших в огне нет. Но шаурмой здесь торговать снова будут не скоро. . Видео от подписчика.