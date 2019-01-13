Ветеринар из Дагестана выиграл фотоконкурс National Geographic
Фотография перегона овец в Дагестане стала лучшей на конкурсе National Geographic Россия
Фотоконкурс «О высоком» проводился на сайте издания, всего в нем участвовали более 2,3 тыс. фотографий, сделанных в горах по всей планете. Победителей определило жюри в составе редакции издания и представителей офиса по туризму Непала.
Первое место заняла работа Омара Пакалова. Автор запечатлел перегон овец на летние пастбища в окрестностях дагестанского села Чох. Фотография — хобби Пакалова, работает он ветеринаром в Махачкале.
Призом Омара стала поездка в самую высокогорную страну мира — Непал.
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