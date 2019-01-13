Ветеринар из Дагестана выиграл фотоконкурс National Geographic

Дагестан

Распечатать

Фотография перегона овец в Дагестане стала лучшей на конкурсе National Geographic Россия

Фотоконкурс «О высоком» проводился на сайте издания, всего в нем участвовали более 2,3 тыс. фотографий, сделанных в горах по всей планете. Победителей определило жюри в составе редакции издания и представителей офиса по туризму Непала.

Первое место заняла работа Омара Пакалова. Автор запечатлел перегон овец на летние пастбища в окрестностях дагестанского села Чох. Фотография — хобби Пакалова, работает он ветеринаром в Махачкале.

Призом Омара стала поездка в самую высокогорную страну мира — Непал.

Конкурсы СМИ Фотография
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Дону ищут юношу, пропавшего перед Новым годом
Пятеро рабочих пострадали при пожаре на нефтезаводе на Ставрополье
Мужчина попал в реанимацию после драки с продавцом на рынке Новороссийска
Суд вернул иск Золотова к Навальному из-за нарушений
Пожар в центре Краснодара потушен
В центре Краснодара загорелся торговый павильон

Лента новостей

Статьи

«Магнит», секс-шоп и Путин

Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Спектакль «Опасные связи», концерт «Белок на Акации»

И другие события Краснодара с 11 по 13 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале