Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на дороге к Крымскому мосту на Кубани

Вечером 12 января на трассе Новороссийск — Керченский пролив произошло ДТП, в результате которого погибла девушка, еще пять человек пострадали

Авария произошла в районе 10-го километра автодороги. «По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. От полученных травм погибла 19-летняя пассажирка автомобиля Kia, оба водителя и три пассажира Hyundai с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.