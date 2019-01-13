Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на дороге к Крымскому мосту на Кубани

Краснодарский край

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Вечером 12 января на трассе Новороссийск — Керченский пролив произошло ДТП, в результате которого погибла девушка, еще пять человек пострадали

Авария произошла в районе 10-го километра автодороги. 

«По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

От полученных травм погибла 19-летняя пассажирка автомобиля Kia, оба водителя и три пассажира Hyundai с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ДТП
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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на дороге к Крымскому мосту на Кубани

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