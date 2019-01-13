Летевший в Махачкалу самолет «Победы» вернулся в аэропорт Сургута

Дагестан, Вся Россия

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Самолет авиакомпании «Победа» Сургут — Махачкала по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета

Рейс отправился утром 13 января, но самолет вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании сообщили, что возврат самолета в Сургут был выполнен из-за срабатывания датчика о неуборке передней стойки шасси.

«Победа» направила в Сургут резервный борт для скорейшей отправки клиентов в Махачкалу. Пассажиров планировали отправить на нем к месту назначения в 10:00 (8:00 мск), передает «Интерфакс».

Авиация
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