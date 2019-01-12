На Дону из-за непогоды столкнулись 12 автомобилей

Ростовская область

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В Миллеровском районе Ростовской области 12 января на трассе М4 «Дон» произошло несколько ДТП из-за непогоды

На 852-м км дороги М4 «Дон» в северном направлении перевернулся грузовой автомобиль, перекрыв две полосы движения. Сейчас машину убрали с дороги, движение восстановлено. По данным полиции, авария произошла из-за сильного ветра и гололедицы.

По предварительным данным, 12 января на дороге произошло около шести ДТП в разное время и в разных участках дороги, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. 

В пресс-службе администрации Миллеровского района ТАСС сообщили, что на трассе столкнулись 12 автомобилей, два человека пострадали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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