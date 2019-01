Десятилетний мальчик и двое взрослых пострадали в ДТП в Ростове

View this post on Instagram

Серьезное ДТП на Текучева/Крепостной, столкнулись Киа Рио и авто Такси 306. Все живы, но есть пострадавшие. Женщина разбила голову, ребенок повредил нос. Если владеете какой-либо информацией пишите в комментариях, либо в директ.