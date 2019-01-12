Десятилетний мальчик и двое взрослых пострадали в ДТП в Ростове
В центре Ростова-на-Дону 11 января столкнулись два автомобиля, в результате пострадали три человека
ДТП произошло в 19:00 на улице Текучева в районе дома № 320.
По предварителньым данным, 35-летний водитель автомобиля Kia проезал на красный сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в машину Lifan. За рулем последней находился 31-летний водитель.
В результате аварии пострадали оба водителя, а также десятилетний пассажир Kia, пишет DonDay.ru со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
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