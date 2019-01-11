Netflix купил российский сериал за рекордную сумму и впервые поставит свой бренд на продукт из России

Американская платформа Netflix приобрела права на российский сериал про андроидов «Лучше, чем люди». Он первым среди телепроектов из России выйдет под брендом Netflix Original с локальным дубляжом

Сериал видеосервиса Start (принадлежит продюсерам Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа») и Первого канала продан Netflix с правом эксклюзивного показа на всех территориях, кроме России и Китая. Локализация предполагает дубляж сериала на 25 языков. Сумма сделки составила рекордный для России 1 млн долларов; при этом бюджет проекта обошелся примерно в 320 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Режиссер картины — Андрей Джунковский, главные роли исполнили Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко, Вера Панфилова и другие. В «Лучше, чем люди» 16 серий, проект уже вышел на платформе Start и в онлайн-кинотеатре «Первого», а позже будет показан в телеэфире.

Действие сериала происходит в недалеком будущем — 2029 году, где роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей. Главная героиня, супербот Ариса, пытается понять, что значит быть человеком.

Ранее Netflix уже приобретал права на российские телепроекты. В частности, на сериалы «Троцкий», «Метод» и «Мажор» у продюсерской компании «Среда» Александра Цекало, мультсериал «Маша и Медведь» и другие. Однако в категорию Netflix Original, в которой представлен оригинальный контент платформы, российские сериалы пока не попадали.