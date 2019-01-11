В Дагестане трое мужчин убиты после попытки нападения на сотрудников ДПС

Дагестан

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Трое бандитов, пытавшихся напасть на сотрудников ДПС, убиты в Дагестане 11 января

Нападение произошло около 18 часов на участке Кизилюрт — Махачкала на трассе «Кавказ». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), группа злоумышленников, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ-2107, попыталась напасть на сотрудников ДПС.

В ходе преследования полицейские обнаружили этот автомобиль вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района.

«На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», — цитирует сообщение НАК ТАСС.

Отмечается, что среди гражданского населения и силовиков нет.

В «семерке» при обыске обнаружили два автомата, пистолет и боеприпасы. Личности преступников устанавливаются.

Антитеррор
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