В Дагестане трое мужчин убиты после попытки нападения на сотрудников ДПС
Трое бандитов, пытавшихся напасть на сотрудников ДПС, убиты в Дагестане 11 января
Нападение произошло около 18 часов на участке Кизилюрт — Махачкала на трассе «Кавказ». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), группа злоумышленников, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ-2107, попыталась напасть на сотрудников ДПС.
В ходе преследования полицейские обнаружили этот автомобиль вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района.
«На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», — цитирует сообщение НАК ТАСС.
Отмечается, что среди гражданского населения и силовиков нет.
В «семерке» при обыске обнаружили два автомата, пистолет и боеприпасы. Личности преступников устанавливаются.
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