В Адыгее грабитель представился сотрудником ЖКХ и украл у 81-летней женщины 3 тыс. рублей

Адыгея

Распечатать

Сотрудники полиции Адыгеи задержали 45-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в разбое

Установлено, что мужчина проник в дом 81-летней жительницы села Натырбово, представившись сотрудником одной из коммунальных служб, и обокрал женщину.

Читайте также:

Угрожая пенсионерке пистолетом, злоумышленник потребовал отдать все деньги. Мужчина получил 3 тыс. рублей. После произошедшего пострадавшая обратилась в полицию.

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители установили марку автомобиля, на котором ездил предполагаемый преступник. Через несколько часов машину нашли, а водителя задержали. Им оказался 45-летний житель Краснодарского края.

В итоге подозреваемого поймали в течение суток, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Злоумышленник задержан, он находится в изоляторе временного содержания. При досмотре полицейские изъяли у него газовый пистолет. На первых допросах он дал признательные показания.

Грабеж Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане трое мужчин убиты после попытки нападения на сотрудников ДПС
В парке «Краснодар» открылось первое кафе Галицкого
В Крыму оборудуют 32 места для крещенских купаний
В Адыгее в 5 раз увеличили расходы на молодежную политику
В Сочи до июня будут на ночь закрывать три тоннеля
Открытие Транскама отложили из-за новой лавины

Лента новостей

Статьи

«Магнит», секс-шоп и Путин

Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Спектакль «Опасные связи», концерт «Белок на Акации»

И другие события Краснодара с 11 по 13 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале