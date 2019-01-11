В Адыгее грабитель представился сотрудником ЖКХ и украл у 81-летней женщины 3 тыс. рублей

Сотрудники полиции Адыгеи задержали 45-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в разбое

Установлено, что мужчина проник в дом 81-летней жительницы села Натырбово, представившись сотрудником одной из коммунальных служб, и обокрал женщину.

Угрожая пенсионерке пистолетом, злоумышленник потребовал отдать все деньги. Мужчина получил 3 тыс. рублей. После произошедшего пострадавшая обратилась в полицию.

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители установили марку автомобиля, на котором ездил предполагаемый преступник. Через несколько часов машину нашли, а водителя задержали. Им оказался 45-летний житель Краснодарского края.

В итоге подозреваемого поймали в течение суток, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Злоумышленник задержан, он находится в изоляторе временного содержания. При досмотре полицейские изъяли у него газовый пистолет. На первых допросах он дал признательные показания.