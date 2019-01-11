В Новочеркасске поезд сбил 17-летнюю девушку, которая пыталась перебежать пути
Ростовская область Наталья Евсикова
В Новочеркасске вечером 10 января пассажирский поезд сбил несовершеннолетнюю девушку
Несчастный случай произошел около 21:20 на 1170-м км перегона Хотунок — Новочеркасск.
Девушка хотела перебежать ж/д пути перед проходящим поездом. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Пострадавшую с травмами доставили в городскую больницу.
По факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.
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