УРАЛСИБ стал официальным партнером ФК «Краснодар»

Краснодарский край

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Банк УРАЛСИБ получил статус официального партнера футбольного клуба «Краснодар»

Соглашение между клубом и банком подписали в конце декабря 2018 года. Об этом 10 января сообщила пресс-служба УРАЛСИБа.

В компании рассказали, что поддерживают спорт в регионах: за последние годы УРАЛСИБ сотрудничал с Федерацией гандбола России, хоккейным клубом «Салават Юлаев» и другими российскими спортивными организациями. 

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Как сообщали Юга.ру, бизнесмен Сергей Галицкий основал «Краснодар» в феврале 2008 года. Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и участвует в розыгрыше Лиги Европы. 

Ближайший матч черно-зеленых пройдет 14 февраля в Краснодаре. В рамках очередного этапа Лиги Европы «быки» сыграют с немецким «Байером». 21 февраля состоится ответная встреча в Леверкузене.

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