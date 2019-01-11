УРАЛСИБ стал официальным партнером ФК «Краснодар»

Банк УРАЛСИБ получил статус официального партнера футбольного клуба «Краснодар»

Соглашение между клубом и банком подписали в конце декабря 2018 года. Об этом 10 января сообщила пресс-служба УРАЛСИБа.

В компании рассказали, что поддерживают спорт в регионах: за последние годы УРАЛСИБ сотрудничал с Федерацией гандбола России, хоккейным клубом «Салават Юлаев» и другими российскими спортивными организациями.

Как сообщали Юга.ру, бизнесмен Сергей Галицкий основал «Краснодар» в феврале 2008 года. Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и участвует в розыгрыше Лиги Европы.