Жителя Сочи осудили за ложное сообщение о теракте в школе

Краснодарский край

Распечатать

Лазаревский районный суд вынес приговор местному жителю, который сообщил в правоохранительные органы о заведомо ложном террористическом акте

Следствие установило, что мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил о возможной угрозе теракта в одной из школ поселка Лазаревского.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники краевого отделения УФСБ вместе с полицейскими установили личность подозреваемого, им оказался 29-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры). 

Читайте также:

Лазаревский районный суд Сочи признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщила 11 января пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года жителя Сочи осудили за ложное сообщение о минировании курорта.

Сочи Суд Телефонный террор ФСБ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростовской области назначили нового руководителя службы судебных приставов
В Ингушетии уволили главврача перинатального центра, где младенцу приклеили соску пластырем ко рту
В Геленджике будут судить бизнесмена по делу об упавшем в овраг джипе с туристами
Жителей Сочи предупредили о грозе, мокром снеге и сильном ветре
Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Краснодаре
Жителя Сочи осудили за ложное сообщение о теракте в школе

Лента новостей

Статьи

«Магнит», секс-шоп и Путин

Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Спектакль «Опасные связи», концерт «Белок на Акации»

И другие события Краснодара с 11 по 13 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале