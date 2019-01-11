Жителя Сочи осудили за ложное сообщение о теракте в школе
Лазаревский районный суд вынес приговор местному жителю, который сообщил в правоохранительные органы о заведомо ложном террористическом акте
Следствие установило, что мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил о возможной угрозе теракта в одной из школ поселка Лазаревского.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники краевого отделения УФСБ вместе с полицейскими установили личность подозреваемого, им оказался 29-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в полицию.
Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры).
Лазаревский районный суд Сочи признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщила 11 января пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года жителя Сочи осудили за ложное сообщение о минировании курорта.
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