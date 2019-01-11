Жителя Сочи осудили за ложное сообщение о теракте в школе

Лазаревский районный суд вынес приговор местному жителю, который сообщил в правоохранительные органы о заведомо ложном террористическом акте

Следствие установило, что мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил о возможной угрозе теракта в одной из школ поселка Лазаревского.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники краевого отделения УФСБ вместе с полицейскими установили личность подозреваемого, им оказался 29-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в полицию.