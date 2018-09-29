В Сочи мужчину отправили в колонию после ложных сообщений о минировании клубов
Краснодарский край Маша Волобуева
В Сочи суд вынес приговор в отношении мужчины, которого обвинили в телефонном терроризме
По данным прокуратуры, 12 апреля пьяный 31-летний Максим Хальзов позвонил по телефону 112 и сообщил о минировании трех клубов. Мужчина дезорганизовал деятельность органов внутренних дел, отвлек силы и средства на проверку информации.
Хальзова приговорили к трем годам в колонии-поселении. Приговор вступил в силу, сообщает RT.
Прощание с «Куколкой», балет «Анна Каренина», фильм о Ван Гоге
и другие события Краснодара с 28 по 30 сентября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.