В Сочи мужчину отправили в колонию после ложных сообщений о минировании клубов

Краснодарский край

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В Сочи суд вынес приговор в отношении мужчины, которого обвинили в телефонном терроризме

По данным прокуратуры, 12 апреля пьяный 31-летний Максим Хальзов позвонил по телефону 112 и сообщил о минировании трех клубов. Мужчина дезорганизовал деятельность органов внутренних дел, отвлек силы и средства на проверку информации.

Хальзова приговорили к трем годам в колонии-поселении. Приговор вступил в силу, сообщает RT.

Сочи Телефонный террор
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