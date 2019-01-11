В Адыгее появился первый мобильный фельдшерско-акушерский пункт

Адыгея

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Минздрав Адыгеи приобрел первый в республике передвижной медицинский комплекс по модели фельдшерско-акушерского пункта

На эти цели потратили более 6 млн рублей. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи, проведения диспансеризации, диагностических процедур и сдачи анализов.

К комплексу уже прикреплен фельдшер, сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. По его словам, мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать поселения с населением менее 100 человек, где по нормативам не строятся стационарные медучреждения.

«Сегодня фельдшерско-акушерские пункты есть практически во всех крупных сельских населенных пунктах. В 2019 году планируется строительство еще двух новых ФАПов», — рассказал Меретуков.

Здравоохранение Медицина
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