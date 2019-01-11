Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Крымском районе

В Крымском районе утром 11 января произошел пожар в частном жилом доме

Установлено, что в доме на улице Карла Маркса в поселке Киевском жила 39-летняя женщина с тремя малолетними детьми. По предварительным данным, утром она проснулась от запаха гари и увидела, что тлеет одеяло, которое висит рядом с дровяной печью, отапливающей дом.

Женщина взяла на руки шестилетнего сына и выбежала на улицу. Она рассказала о пожаре соседям и вернулась обратно за младшим сыном, но не смогла попасть внутрь из-за огня. Старшая дочь тогда находилась у своего отца.