Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Крымском районе

Краснодарский край

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В Крымском районе утром 11 января произошел пожар в частном жилом доме

Установлено, что в доме на улице Карла Маркса в поселке Киевском жила 39-летняя женщина с тремя малолетними детьми. По предварительным данным, утром она проснулась от запаха гари и увидела, что тлеет одеяло, которое висит рядом с дровяной печью, отапливающей дом.

Женщина взяла на руки шестилетнего сына и выбежала на улицу. Она рассказала о пожаре соседям и вернулась обратно за младшим сыном, но не смогла попасть внутрь из-за огня. Старшая дочь тогда находилась у своего отца.

Пожарные обнаружили в доме тело трехлетнего мальчика. В качестве одной из версий возгорания следствие рассматривает перегрев печи. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

© Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Спасатели получили сообщение о пожаре в 5:39. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что площадь возгорания составила 35 кв. метров. Пожар удалось ликвидировать в 6:05, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

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