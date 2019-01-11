В Пашковском районе Краснодара начали строить канализацию

Краснодарский край

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В Пашковском районе Краснодара на улицах 8 Марта, Суворова, Крайней и Комсомольской проложат магистральный коллектор канализации

«Монтаж в Пашковском жилом районе более чем 2,5 км сетей центральной канализации, которой здесь до сих пор не было, — достаточно масштабное строительство. Об этом неоднократно просили жители. Мы понимаем, что на время работ для них будут определенные неудобства, но в результате еще несколько улиц Пашковского получат полностью новую канализацию из современных долговечных материалов и решение одной из застарелых проблем микрорайона», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Укладка магистрального коллектора фекальной канализации ведется за счет бюджетных средств. Работы начались в ноябре 2018 года. Сейчас подготовлена траншея протяженностью около 700 м.

Трасса начинается напротив дома № 40 по улице Крайней, она пройдет по улице Крайней до пересечения с улицей 8 Марта, далее — по улице 8 Марта до пересечения с улицей им. Суворова, где предусматривается строительство канализационно-насосной станции. По улице им. Суворова коллектор проложат до пересечения с улицей Комсомольской, затем — до пересечения улицы Комсомольской и улицы им. Кирова, где коллектор подключат к уже существующей сети.

Городская администрация планирует завершить работы в июне этого года. Строительство ведет подрядная организация ООО «АрхСтройМеханизация». Ситуацию на объекте контролируют специалисты МКУ «Единая служба заказчика». После завершения строительства инженерные сети будут переданы эксплуатирующей организации.

Благоустройство ЖКХ Краснодар Строительство
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