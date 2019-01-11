В Пашковском районе Краснодара начали строить канализацию

В Пашковском районе Краснодара на улицах 8 Марта, Суворова, Крайней и Комсомольской проложат магистральный коллектор канализации

«Монтаж в Пашковском жилом районе более чем 2,5 км сетей центральной канализации, которой здесь до сих пор не было, — достаточно масштабное строительство. Об этом неоднократно просили жители. Мы понимаем, что на время работ для них будут определенные неудобства, но в результате еще несколько улиц Пашковского получат полностью новую канализацию из современных долговечных материалов и решение одной из застарелых проблем микрорайона», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Укладка магистрального коллектора фекальной канализации ведется за счет бюджетных средств. Работы начались в ноябре 2018 года. Сейчас подготовлена траншея протяженностью около 700 м.

Трасса начинается напротив дома № 40 по улице Крайней, она пройдет по улице Крайней до пересечения с улицей 8 Марта, далее — по улице 8 Марта до пересечения с улицей им. Суворова, где предусматривается строительство канализационно-насосной станции. По улице им. Суворова коллектор проложат до пересечения с улицей Комсомольской, затем — до пересечения улицы Комсомольской и улицы им. Кирова, где коллектор подключат к уже существующей сети.

Городская администрация планирует завершить работы в июне этого года. Строительство ведет подрядная организация ООО «АрхСтройМеханизация». Ситуацию на объекте контролируют специалисты МКУ «Единая служба заказчика». После завершения строительства инженерные сети будут переданы эксплуатирующей организации.