На Ставрополье Ford Focus врезался в корову

В Ставропольском крае вечером 10 января легковушка врезалась в корову

ДТП произошло в Изобильненском районе в 21:30 на 18-м км трассы Сенгилеевское — Новотроицкая.

По предварительным данным, 26-летний житель поселка Солнечнодольск за рулем автомобиля Ford Focus наехал на корову, которая находилась на проезжей части без погонщика. В результате водитель получил травмы головы и глаза и был госпитализирован в районную больницу.

От удара иномарка съехала с проезжей части в кювет, водителя спас ремень безопасности. Сейчас правоохранители ищут хозяина коровы, который будет привлечен к ответственности за то, что оставил животное без присмотра, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.