Житель Кубани попал под следствие за регистрацию мигрантов в своем доме

Краснодарский край

Распечатать

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Павловского района Кубани за нарушение миграционного законодательства

«Установлено, что 46-летний житель станицы Павловской фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади четверых иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Нарушение было пресечено после того, как информация о нем поступила в краевое управление ФСБ. Сотрудники ведомства полностью вели оперативное сопровождение.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ), санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.

Мигранты Павловский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

МЧС предупредило о приближении циклона к Черноморскому побережью Кубани
Житель Кубани попал под следствие за регистрацию мигрантов в своем доме
Причиной отравления более 70 человек в Дагестане стала питьевая вода
В Адыгее власти и общественники проверят жалобы жителей на нового оператора по вывозу мусора
В «Сочиводоканале» назначили нового гендиректора
На Кубани для популяризации культуры решили создать совет при губернаторе

Лента новостей

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Лекция о здоровом питании, поездка на Эльбрус, живопись акварелью

Чем заняться в выходные

Статьи Партнерский

В поисках снега зимой. Как проехать в Мезмай, Гуамку и Лагонаки

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале