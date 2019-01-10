Житель Кубани попал под следствие за регистрацию мигрантов в своем доме
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Павловского района Кубани за нарушение миграционного законодательства
«Установлено, что 46-летний житель станицы Павловской фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади четверых иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Нарушение было пресечено после того, как информация о нем поступила в краевое управление ФСБ. Сотрудники ведомства полностью вели оперативное сопровождение.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ), санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.
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