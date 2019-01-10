На Кубани для популяризации культуры решили создать совет при губернаторе

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать совет по культуре при губернаторе региона

Поручение он дал на совещании в Крымском районе. На мероприятии обсудили вопрос повышения интереса к народному творчеству и традициям, особенно среди молодежи.

В совет войдут представители краевой и муниципальной власти, деятели науки и культуры. Заседания будут проводиться ежеквартально.

«В число задач совета войдет выработка механизмов, способствующих развитию отрасли, популяризация культурных ценностей через СМИ. Также рабочая группа займется разработкой стратегии развития и сохранения культуры на ближайшие пять лет», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Приоритетными задачами нового органа губернатор назвал проведение двух новых фестивалей — казачьей песни и танцев народов Кубани.

Отдельно на совещании обсудили организацию просветительских акций в муниципалитетах, работу по сохранению кубанского фольклора, поддержку народных коллективов, а также модернизацию учреждений культуры. Кондратьев подчеркнул, что стратегическая задача руководства Кубани — увеличивать финансирование сферы культуры.