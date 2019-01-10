На Кубани избили, пытали и ограбили замглавы подразделения Росгвардии

Краснодарский край

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Трое мужчин ограбили дом одного из высокопоставленных сотрудников Росгвардии в Краснодарском крае

Инцидент произошел поздно вечером 29 декабря в Динском районе. По данным РБК, жертвами грабителей стал замначальника по тылу Управления вневедомственной охраны Войск нацгвардии по Краснодарскому краю и его супруга.

В пресс-службе краевого управления Росгвардии изданию подтвердили факт нападения на сотрудника ведомства.

«Известно, что 29 декабря в 23:55 часов трое неустановленных граждан в масках незаконно проникли на территорию домовладения, где совершили нападение на супругов. Завладев имуществом, неизвестные скрылись. Силами полиции и Росгвардии ведется поиск преступников», — сообщили в пресс-службе.

Портал «Регион Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что неизвестные в масках проникли в дом, когда супруги парились в бане. Грабители связали хозяев скотчем, стали их избивать палкой и пытать электрошокером, требуя отдать деньги и драгоценности.

По словам источника, грабители унесли 200 тыс. рублей и ювелирные украшения на сумму около 500 тыс. рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю информацию не прокомментировали.

Грабеж Динской район Росгвардия
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