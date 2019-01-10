В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве женщины на рынке

Ингушетия

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В селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве

Как сообщали Юга.ру, 6 января в Малгобекском районе на рынке застрелили 54-летннюю женщину. Убийца скрылся с места преступления.

Мужчину задержали ночью 9 января. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.

Следственный комитет Убийство
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