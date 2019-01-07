На рынке в Ингушетии неизвестный застрелил женщину
Ингушетия Оксана Васильченко
В Малгобекском районе Ингушетии 6 января на рынке застрелили женщину
Это произошло в сельском поселении Новый Редант. Неизвестный мужчина выстрелил в жительницу Назрани и скрылся с места происшествия. От ранения женщина скончалась на месте.
Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего. Устанавливают его личность, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.
Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру
Порно, кабачок, капибара и другие интересные истории
Что смотреть на каникулах. 14 мультфильмов для взрослых
Ложь, фантастика, черный юмор, кот Фриц и Эдгар По
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.