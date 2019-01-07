На рынке в Ингушетии неизвестный застрелил женщину

В Малгобекском районе Ингушетии 6 января на рынке застрелили женщину

Это произошло в сельском поселении Новый Редант. Неизвестный мужчина выстрелил в жительницу Назрани и скрылся с места происшествия. От ранения женщина скончалась на месте.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего. Устанавливают его личность, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.