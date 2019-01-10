В многоэтажке Новочеркасска произошел взрыв из-за самодельной петарды

В Новочеркасске вечером 9 января в одном из многоэтажных домов произошел взрыв

По данным Donday, инцидент произошел на улице Грушевской около 18:00. В квартире на втором этаже взрывной волной выбило окно вместе с рамой. Также повредилась мебель и межкомнатные двери.

В момент происшествия в квартире находились женщина и два ребенка трех и пяти лет. Они не пострадали, потому что находились в соседней комнате.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из многоэтажных домов Новочеркасска. На место происшествия выезжали полицейские и сотрудники экстренных служб.

«По предварительной информации, хозяин одной из квартир пытался сделать самодельную петарду и она, нагревшись от батареи, сдетонировала. Пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — заявили в пресс-службе.