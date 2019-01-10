В Краснодаре «Гелендваген» на летней резине врезался в столб и перевернулся

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 9 января произошла автомобильная авария с участием внедорожника

Инцидент произошел в 21:30 на улице Фадеева. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Гелендваген» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате мужчину госпитализировали и назначили прохождение медосвидетельствования, но результаты пока неизвестны. Сейчас водитель находится на стационарном лечении.

Пассажиров в машине не было, рассказали в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

«Гелендваген» зарегистрирован в Ставропольском крае, на колесах иномарки была летняя резина.

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