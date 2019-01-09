Парки и заказник Сочинского нацпарка отдали Кавказскому заповеднику

Краснодарский край

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Территории парков «Южные культуры» и «Дендрарий» в Сочи, база отдыха «Ореховая роща» в Апшеронском районе и заказник «Приазовский» в Славянском районе Кубани перешли из управления Сочинского нацпарка к Кавказскому заповеднику

«К ведению Кавказского государственного природного биосферного заповедника отнесли территории, занимаемые парком "Южные культуры", парком "Дендрарий", базу отдыха "Ореховая роща" и государственный природный заказник федерального значения "Приазовский" и связанное с ним имущество», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы нацпарка. 

Сейчас переоформляют сотрудников указанных организаций.

Сочинский национальный парк и Кавказский государственный заповедник граничат друг с другом. Нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе курорта на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. Заповедник расположен в пределах указанных субъектов.

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Как сообщали Юга.ру, ранее планировалось создать единую дирекцию по управлению Сочинским нацпарком и Кавказским заповедником. При этом права и обязанности управляющих структур нацпарка собирались передать аппарату заповедника. Однако в июле глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отменил соответствующий приказ прежнего главы ведомства Сергея Донского.

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