Грузовик врезался в трубу в Ингушетии, произошла утечка газа

В ингушской Сунже 9 января водитель грузового автомобиля повредил газопровод

Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 14:13. Местные жители рассказали, что большегруз наехал на трубу на улице Энгельса и скрылся с места происшествия. После этого произошла утечка газа, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Аварию устраняют специалисты газовой службы.