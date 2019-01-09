Грузовик врезался в трубу в Ингушетии, произошла утечка газа

Ингушетия

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В ингушской Сунже 9 января водитель грузового автомобиля повредил газопровод

Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 14:13. Местные жители рассказали, что большегруз наехал на трубу на улице Энгельса и скрылся с места происшествия. После этого произошла утечка газа, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Аварию устраняют специалисты газовой службы. 

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