В Сочи на дороге с односторонним движением столкнулись две машины, пострадали три человека

На улице Театральной в Сочи ночью 8 января произошла автомобильная авария, в которой пострадали люди

В 23:20 гражданин Абхазии за рулем автомобиля Nissan выехал на встречку на дороге с односторонним движением. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai.

«Два водителя и пассажир были доставлены в больницу. Водитель Hyundai получил ушиб грудной клетки и был направлен на амбулаторное лечение. Водителю и пассажиру Nissan врачи оказали разовую медицинскую помощь», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.