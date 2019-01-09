В Сочи на дороге с односторонним движением столкнулись две машины, пострадали три человека
На улице Театральной в Сочи ночью 8 января произошла автомобильная авария, в которой пострадали люди
В 23:20 гражданин Абхазии за рулем автомобиля Nissan выехал на встречку на дороге с односторонним движением. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai.
«Два водителя и пассажир были доставлены в больницу. Водитель Hyundai получил ушиб грудной клетки и был направлен на амбулаторное лечение. Водителю и пассажиру Nissan врачи оказали разовую медицинскую помощь», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Статьи ПартнерскийВ поисках снега зимой. Как проехать в Мезмай, Гуамку и Лагонаки
На огромном Volkswagen Teramont
Книжные новинки января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.