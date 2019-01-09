В Сочи на дороге с односторонним движением столкнулись две машины, пострадали три человека

Краснодарский край

Распечатать

На улице Театральной в Сочи ночью 8 января произошла автомобильная авария, в которой пострадали люди

В 23:20 гражданин Абхазии за рулем автомобиля Nissan выехал на встречку на дороге с односторонним движением. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai.

«Два водителя и пассажир были доставлены в больницу. Водитель Hyundai получил ушиб грудной клетки и был направлен на амбулаторное лечение. Водителю и пассажиру Nissan врачи оказали разовую медицинскую помощь», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

ДТП Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане за праздники отравились более 60 человек. Предварительная причина — вода
Лыжник из Москвы погиб в лавине на запрещенном для катания участке на Эльбрусе
Парки и заказник Сочинского нацпарка отдали Кавказскому заповеднику
Министерство ЖКХ Крыма возглавил гендиректор «Сочиводоканала»
Пострадавшим при пожаре в Дагомысе 1 января пообещали оплатить аренду жилья
В зимние каникулы 18 туристов пострадали при катании на санках в Лагонаки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале