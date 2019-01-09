На Дону при пожаре во флигеле погиб пенсионер
Ростовская область Оксана Васильченко
В Орловском районе Ростовской области 8 января во время пожара во флигеле погиб мужчина
Происшествие случилось на улице Колхозной на хуторе Большевик. Сообщение о возгорании в жилом флигеле поступило спасателям в 16:33. Они потушили огонь в 17:13. Площадь пожара составила 2 кв. метра.
В тушении были задействованы восемь человек и две спецмашины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Предварительной причиной возгорания стала непотушенная сигарета. В результате пожара погиб 76-летний мужчина, сообщил Donday.
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