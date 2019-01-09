В Ингушетии омоновцы проехали 130 км, чтобы забрать пол-ящика мандаринов. МВД начало проверку
МВД России организовало служебную проверку после публикации в интернете видеоролика сотрудников ингушского ОМОНа о рабочей поездке в Чечню
В интернете появилось видео, на котором сотрудники ингушского ОМОНа рассказывают, что приехали из Магаса в чеченский поселок Ханкала, чтобы получить новогодние подарки. К празднику им передали несколько килограммов мандаринов для 52 человек.
«130 км, два транспорта проехало, пять человек личного состава в броне, в касках с автоматами, четыре "рожка" и ПМ-а. Уровень МВД — дно», — сказал сотрудник ОМОНа в ролике.
В пресс-службе регионального МВД отметили, что правоохранители ездили в Чечню за продовольственным пайком, в который входят мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, соки. Также они дополнительно получили несколько килограммов фруктов, «не входящих в основной паек».
По факту публикации видео, сделанного сотрудником ОМОНа, проводят служебную проверку.
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