В Ингушетии омоновцы проехали 130 км, чтобы забрать пол-ящика мандаринов. МВД начало проверку

Ингушетия, Чечня

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МВД России организовало служебную проверку после публикации в интернете видеоролика сотрудников ингушского ОМОНа о рабочей поездке в Чечню

В интернете появилось видео, на котором сотрудники ингушского ОМОНа рассказывают, что приехали из Магаса в чеченский поселок Ханкала, чтобы получить новогодние подарки. К празднику им передали несколько килограммов мандаринов для 52 человек.

«130 км, два транспорта проехало, пять человек личного состава в броне, в касках с автоматами, четыре "рожка" и ПМ-а. Уровень МВД — дно», — сказал сотрудник ОМОНа в ролике.

В пресс-службе регионального МВД отметили, что правоохранители ездили в Чечню за продовольственным пайком, в который входят мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, соки. Также они дополнительно получили несколько килограммов фруктов, «не входящих в основной паек».

По факту публикации видео, сделанного сотрудником ОМОНа, проводят служебную проверку.

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