В Ингушетии омоновцы проехали 130 км, чтобы забрать пол-ящика мандаринов. МВД начало проверку

МВД России организовало служебную проверку после публикации в интернете видеоролика сотрудников ингушского ОМОНа о рабочей поездке в Чечню

В интернете появилось видео, на котором сотрудники ингушского ОМОНа рассказывают, что приехали из Магаса в чеченский поселок Ханкала, чтобы получить новогодние подарки. К празднику им передали несколько килограммов мандаринов для 52 человек.

«130 км, два транспорта проехало, пять человек личного состава в броне, в касках с автоматами, четыре "рожка" и ПМ-а. Уровень МВД — дно», — сказал сотрудник ОМОНа в ролике.