В Динском районе нашли тело мужчины в реке

Краснодарский край

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В Динском районе 8 января в реке обнаружили тело местного жителя, который пропал в декабре 2018 года

Замруководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ Олег Холин подтвердил информацию.

«Все данные указывают на то, что это — пропавший в декабре Сергей Кадицев, которого в последний раз видели в парке 22 декабря. Назначена судмедэкспертиза. Причина смерти устанавливается», — пишет газета «РВС».

По данным издания, тело пропавшего в декабре Сергея Кадицева нашли 8 января в 16:10 в водоеме рядом с Андреевским парком. Очевидцы рассказали, что последний раз мужчину видели в парке 22 декабря в 23:00.

Динской район Следственный комитет смерть
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