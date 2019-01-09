В Динском районе нашли тело мужчины в реке
Краснодарский край Ксения Мареич
В Динском районе 8 января в реке обнаружили тело местного жителя, который пропал в декабре 2018 года
Замруководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ Олег Холин подтвердил информацию.
«Все данные указывают на то, что это — пропавший в декабре Сергей Кадицев, которого в последний раз видели в парке 22 декабря. Назначена судмедэкспертиза. Причина смерти устанавливается», — пишет газета «РВС».
По данным издания, тело пропавшего в декабре Сергея Кадицева нашли 8 января в 16:10 в водоеме рядом с Андреевским парком. Очевидцы рассказали, что последний раз мужчину видели в парке 22 декабря в 23:00.
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