В Динском районе нашли тело мужчины в реке

В Динском районе 8 января в реке обнаружили тело местного жителя, который пропал в декабре 2018 года

Замруководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ Олег Холин подтвердил информацию. «Все данные указывают на то, что это — пропавший в декабре Сергей Кадицев, которого в последний раз видели в парке 22 декабря. Назначена судмедэкспертиза. Причина смерти устанавливается», — пишет газета «РВС».