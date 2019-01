View this post on Instagram

В Сочи сгорел частный дом ⠀ Пожар произошёл в ночь с 8 на 9 января, по улице Комсомольская. ⠀ По предварительным данным пресс-службы краевого управления МЧС, в 23:18 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании частного одноэтажного дома общей площадью 100 кв.м. ⠀ На место происшествия были направлены силы и средства МЧС. В 23:49 произошла локализация огня, а в 00:20 пожар был ликвидирован. ⠀ В тушении огня было задействовано 2 ствола ДЕЛЬТА и два звена газодымозащитников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. : @sochi_online_2.0 и от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар