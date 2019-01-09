В Сочи сгорел частный дом

В Сочи в ночь на 9 января произошел пожар в частном одноэтажном доме

Спасатели получили сообщение о возгорании на улице Комсомольской, 29 в 23:18. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что площадь пожара составила 100 кв. метров.

В 23:49 пожар локализовали, в 00:41 огонь ликвидировали. В тушении принимали участие два спасательных звена. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.